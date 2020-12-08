РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе дистанционного приема разъяснил многодетной маме из Балашихи порядок получения ежемесячных выплат на детей, сообщил сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов провел дистанционный прием жителей Балашихи в рамках декады приемов к 19-летию партии «Единая Россия». Вопросы касались оказания материальной помощи одиноким пенсионерам, юридической помощи в семейном споре, оформления земельного участка. Среди обратившихся была и многодетная мама, которая попросила оказать содействие в предоставлении жилья и получении ежемесячной выплаты на детей.

«Разъяснил женщине, что для постановки на учет в качестве нуждающейся необходимо лично обратиться в правовое управление администрации Балашихи по адресу: шоссе Энтузиастов, дом №11/1», - сказал Ефимов.

Выплата на первого или второго ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 №418-ФЗ назначается тем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе за второй квартал предыдущего года. Для получения средств необходимо оставить заявку на сайте госуслуг.