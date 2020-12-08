РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Жители подмосковного Красногорска смогут посмотреть работы художника-военнопленного Ганса Мрозински из фондов Красногорского филиала Музея Победы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«К Международному дню художника, который отмечается 8 декабря, Красногорский филиал Музея Победы разместит рассказ о коллекции раритетов из своих фондов. В соцсетях филиала будут опубликованы работы военнопленного художника Ганса Мрозински», - говорится в сообщении.

Зрители увидят акварельные рисунки, на которых курсант Центральной антифашистской школы, в здании которой сегодня и разполагается музей, изобразил Красногорск в 1944-1946 годах.

«Это уникальные свидетельства уже ушедшей эпохи. В собрании музея хранятся пейзажи «Вид на город Красногорск» (плотина с заводскими корпусами и трубой), «Антифашистская школа в Красногорске. Дом преподавателей (коттедж Брусчатого поселка), «Чернево под Красногорском» (церковь и луг), «Осень под Красногорском» (величественные сосны)», - отмечается в материале.

В подборку также войдут графические рисунки, созданные для стенгазеты, и автопортрет самого художника.

«Представленные работы имеют не только художественную ценность. Это подлинные исторические свидетельства, которые развенчивают миф об «ужасах советского плена», говорят о гуманном отношении к пленным. Мы видим, что у курсантов Антифашистской школы было свободное время, была возможность заниматься любимым делом», - отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Ганс Мрозински родился в 1922 году в Южной Германии. Ему было 22 года, когда он попал в советский плен.

После войны Мрозински учился в Дрезденской академии искусств, впоследствии стал ее преподавателем и академиком Академии искусств Германской демократической республики.