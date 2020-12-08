РИАМО - 8 дек. Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» заявили, что «чрезвычайно консервативные» расходы в РФ в 2021 году будут тормозить восстановление экономики после пандемии, передает РБК.

В Oxford Economics считают, что снижении расходов приведет к снижению роста ВВП до 1 процентного пункта в будущем году.

«В России расходы государства на преодоление пандемии Covid-19 и вызванного ею экономического кризиса в 2020 году отстали от ведущих стран мира, а в 2021–2023 годах не предполагается масштабной поддержки экономического роста через государственные расходы», - говорится в сообщении.

Ранее эксперты Альфа-банка установили, что ужесточение бюджетной политики может быть фактором для более сдержанных оценок перспектив экономического роста РФ в 2021 году. В кредитной организации прогнозируют рост в 2,5% в следующем году, а прогноз Минэкономразвития — 3,3%.

В Минэкономразвития отметили, что в прогнозе социально-экономического развития на период 2021–2023 годов учтено сокращение бюджетных расходов в будущем году.