РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. В Подольском лесничестве 10 декабря проведут онлайн-вебинар по актуальным темам зимнего сезона, сообщается на сайте администрации округа.

Десятого декабря во всех лесничествах Московской области пройдут онлайн-вебинары.

«Для того, чтобы горожане могли подключиться к вебинару в Подольском лесничестве, необходимо пройти по ссылке на странице podol_e_ в соцсети Instagram. Специалисты лесного хозяйства рассмотрят актуальные темы зимнего сезона: почему нельзя рубить елку в лесу и какое наказание грозит нарушителю, дадут разъяснения о том, что такое валежник, как заготовить дрова, а также ответят на часто задаваемые вопросы, поступающие при обращении в лесничества», - говорится в сообщении.

Вопросы можно отправить в филиалы лесничеств с пометкой «вопрос к вебинару», либо задать их в прямом эфире. Вебинар будет проходить в режиме онлайн на платформе Zoom.