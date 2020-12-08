РИАМО - 8 дек. Сельское хозяйство является важной для Подмосковья отраслью, так, сыроварением в регионе занимаются не только крупные компании, но и маленькие фермерские хозяйства, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Подмосковные сыры вошли в число победителей Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» в номинации «Нас выбирают». Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев отметил, что Подмосковье стало одним из самых активных участников конкурса.
Он отметил, что в советское время Московская область производила до 2 миллионов тонн молока ежегодно, сейчас регион поставил своей целью 1 миллион тонн.
«Мы уже входим в десятку крупнейших производителей молока. Но если есть молоко, его должны потреблять. И, естественно, сыры - это как раз та продукция, которая позволяет перерабатывать молоко», - добавил Воробьев.
Конкурс «Вкусы России» призван познакомить потребителей с уникальными продуктами питания из разных субъектов РФ. На конкурс поступило более 500 заявок из 79 регионов. Московскую область представили 25 продуктов-брендов.
Всего объявлено 24 победителя в восьми номинациях, в том числе по итогам народного голосования, в котором приняли участие более 1 миллиона человек.
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