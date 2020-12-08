РИАМО - 8 дек. Сельское хозяйство является важной для Подмосковья отраслью, так, сыроварением в регионе занимаются не только крупные компании, но и маленькие фермерские хозяйства, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подмосковные сыры вошли в число победителей Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» в номинации «Нас выбирают». Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев отметил, что Подмосковье стало одним из самых активных участников конкурса.

«Несмотря на то, что мы живем в большой агломерации, сельское хозяйство исторически в Московской области занимало передовые позиции. <...> Вы знаете, что у нас действует система поддержки сыроваров и, может быть, поэтому им удается производить очень конкурентноспособные и вкусные сыры. Очень много марок. Сельское хозяйство - это особенная отрасль для каждого региона и для (Московской - ред.) области в частности. В отдаленных территориях это рабочие места, это экономика, работа земли», - сказал Воробьев в ходе онлайн-трансляции подведения итогов конкурса.

Он отметил, что в советское время Московская область производила до 2 миллионов тонн молока ежегодно, сейчас регион поставил своей целью 1 миллион тонн.

«Мы уже входим в десятку крупнейших производителей молока. Но если есть молоко, его должны потреблять. И, естественно, сыры - это как раз та продукция, которая позволяет перерабатывать молоко», - добавил Воробьев.

Конкурс «Вкусы России» призван познакомить потребителей с уникальными продуктами питания из разных субъектов РФ. На конкурс поступило более 500 заявок из 79 регионов. Московскую область представили 25 продуктов-брендов.

Всего объявлено 24 победителя в восьми номинациях, в том числе по итогам народного голосования, в котором приняли участие более 1 миллиона человек.