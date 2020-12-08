РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 дек. В городском округе Мытищи более 20 человек сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

С 5 декабря в Мытищах стартовала вакцинация населения. Первыми привиться против коронавируса могут врачи, учителя, сотрудники городских социальных служб и МФЦ. Жители также могут поставить прививку.

«Вакцинация проводится бесплатно по полису ОМС и исключительно по желанию, то есть добровольно. Первый доброволец нашего округа - сотрудник МАУ «Спортсооружения» Надежда Нормова. За первые дни прививку поставили уже более 20 человек. Препарат вводят в плечо - если это невозможно, то в бедро», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что с осторожностью следует вакцинироваться людям с хроническими заболеваниями печени и почек, тяжелыми заболеваниями системы кроветворения, эпилепсии, а также при инсультах и других заболеваниях центральной нервной системы. Проконсультироваться с врачом также обязательно стоит при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме.

«Также противопоказанием к применению вакцины «Спутник V» является положительный ПЦР-тест и антитела. Обязательного обследования перед вакцинацией нет. Однако тем россиянам, которые переживают из-за побочных эффектов, лучше проконсультироваться с врачом перед введением «Спутника V», - уточнил Азаров.

Он отметил, что непосредственно в день вакцинации точно нельзя употреблять алкоголь, так как он не совместим с любым лекарственным препаратом; не стоит идти в спортзал; курить; есть жирную и жареную пищу. По словам Азарова, лучше провести этот день спокойно, без серьезных физических нагрузок.

Вакцинация проводится в два этапа с перерывом в три недели. Повторная прививка необходима, чтобы обеспечить выработку длительного иммунитета.

«Вакцинация проводится в поликлинике №5 в кабинете №124 с 8:00 до 20:00, в том числе в субботу и воскресенье, в выходные дни – по предварительной записи. Телефоны: 8(495)582-06-83, 8(495)581-21-00. В ближайшее время список поликлиник расширится. Дополнительно проинформируем», - заключил глава.