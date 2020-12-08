РИАМО - 8 дек. Бывшая промзона «Алтуфьевское Шоссе» будет реорганизована на северо-востоке Москвы, на ее территории появятся жилые дома, а также общественно-деловые и научно-производственные объекты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На территории бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе появятся научно-производственные и общественно-деловые объекты, а также жилые дома. Город найдет инвестора, который вложит в реализацию проекта ориентировочно 45,2 миллиарда рублей. Проект даст городу более 8,2 тысячи рабочих мест и сможет ежегодно пополнять столичный бюджет на 2,7 миллиарда рублей», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На текущий момент на территории промзоны нет производственных объектов, которые действовали бы.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров добавил, что площадь территории реорганизации составит 29,17 гектара. Здесь разместится 721 тысяча квадратных метров различных объектов, из которых свыше 250 тысяч квадратных метров отводится под жилые дома и 470 тысяч под общественно-деловую и научно-производственную застройки.

В конце осени было принято решение о комплексном развитии двух участков на севере и на юге мегаполиса, кроме того были установлены границы комплексного развития территорий двух бывших промзон на востоке Москвы. Инвестиции в эти проекты превысят 25 миллиардов рублей. Бюджетный эффект составит свыше 1,9 миллиарда рублей год.

Суммарно проекты комплексного развития территорий могут принести городу порядка 500 тысяч мест, а также около трех миллионов рублей поступлений в бюджет. Для реализация проектов необходимо порядка семи триллионов рублей инвестиций.