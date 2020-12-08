РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 дек. В Домодедове 12 школьников с ограниченными возможностями здоровья стали обладателями именной стипендии губернатора Московской области, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«12 школьников Домодедова с ограниченными возможностями здоровья стали обладателями именной стипендии губернатора Московской области», - говорится в сообщении.

Ученики Кутузовской школы-интерната, школ №№1, 7, лицея №3, Востряковской СОШ №3, Константиновской, Повадинской и Заборьевской школ были отмечены за особые заслуги в обучении, искусстве и спорте.