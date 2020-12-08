РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Рентгенаппарат и лазерную установку приобрели в частную клинику в подмосковном Красногорске благодаря субсидии из муниципального бюджета, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Клиника «Честная медицина» является одним из резидентов портала предпринимателей горокруга «Сделано в Красногорске».

«Клиника «Честная медицина» в микрорайоне Павшинская пойма в этом году получила субсидии из муниципального бюджета на закупку оборудования. Благодаря мерам финансовой поддержки здесь появились рентгенаппарат и лазерная установка», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

По словам генерального директора сети клиник Назира Сархадова, в медучреждениях представлено более 40 направлений - взрослая и детская медицина, специалисты узкого профиля. Большинство врачей имеют степень кандидатов медицинских наук.

«Сейчас всем местным компаниям нужна наша с вами поддержка. Покупая местное, мы получаем не только гарантированное качество, но и поддерживаем экономику округа», - подчеркнула Хаймурзина.

Она добавила, что все местные производители товаров и услуг для удобства жителей собраны на сайте «Сделано в Красногорске».

«Призываю всех обязательно воспользоваться этим сервисом, на сайте – уже больше 90 резидентов», - отметила Хаймурзина.

В окурге также действует штаб поддержки предпринимателей. Представители малого и среднего бизнеса, которые хотят стать участником проекта «Сделано в Красногорске», могут обратиться по телефону: 8(495)540-54-97 или на электронную почту: info@krascci.ru.