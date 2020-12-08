РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 дек. Областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Песня - звонкое чудо России» провел в онлайн-формате культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» в Балашихе, его лауреатами стали 32 человека, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Участниками конкурса стали более 400 артистов из 27 городов Подмосковья. Целью фестиваля-конкурса является сохранение и развитие народного песенного творчества.

«В этом году звания лауреатов I, II, III степени присвоены 32 участникам. Конкурсантам, не получившим степень лауреата, будут вручены дипломы участников областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни «Песня - звонкое чудо России», - говорится в сообщении.

По словам председателя экспертной комиссии Эммы Крюковой, уровень отдельных конкурсантов был очень высоким, она пожелала участникам совершенствовать репертуар и улучшать качество видеоматериалов, присылаемых на областные фестивали. Крюкова поблагодарила за прекрасную организацию данного мероприятия и выразила надежду на следующую встречу в привычном формате.