РИАМО - 8 дек. В столице за последние сутки госпитализировали 1705 пациентов с коронавирусной инфекцией, в городе 515 пациентов с Covid-19 подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает оперативный штаб Москвы.

В столице за минувшие сутки выявили 5232 случая заражения коронавирусом.

«10,9% среди заболевших - дети, 41,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% – от 46 до 65 лет, еще 10,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,2% среди заболевших люди старше 80 лет», — отмечается в материале.

Все зараженные и контактировавшие с ними люди помещены под медицинский контроль.

В столице продолжает действовать ряд ограничений из-за коронавируса: школьники старших классов студенты учатся дистанционно, сотрудники переведены на удаленку, а горожане из группы риска должны соблюдать домашний режим.

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Текстовая трансляция

8 ДЕКАБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В столице за последние сутки госпитализировали 1705 пациентов с коронавирусной инфекцией. В городе 515 пациентов с Covid-19 подключены к аппаратам ИВЛ.

- За сутки в России зарегистрировали 26 097 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 341 больного. В Москве - 5 232.

- Жаропонижающие препараты стоит закупить впрок для борьбы с коронавирусом, сообщил завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов.



«Можно купить капли в нос. Ни в коем случае не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача. Еще очень модная тема — витамин D. Якобы его дефицит ухудшает течение заболевания», - добавил Зырянов.

- В столице за минувшие сутки 5532 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403.

- Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице может пойти на спад после Нового года. В первые 10 дней января нет большого скопления людей в метро и офисах, социальные контакты ослабляются.

- В Москве за прошедшие сутки умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9496 человек с Covid-19.