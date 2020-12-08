Этот Новый год из-за пандемии будет необычным для всех – и для организаторов мероприятий, и для их клиентов. Ведь чем ближе праздник, тем тревожнее эпидобстановка. Поэтому многие компании отказываются от корпоративов или решают устроить их онлайн. В такой ситуации event-менеджерам приходится резко перестраиваться. Специалист по организации праздников Ангелина рассказала РИАМО о форс-мажорах, отменах мероприятий, трендах вечеринок и ценах на онлайн-корпоративы в 2020 году.

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Сразу в новогоднее «пекло»

В университетах на организатора корпоративов не учат, на эту работу стремятся творческие ребята, которые не знают, как найти себе применение.

За три года я успела поработать в компании детских праздников, агентстве по организации корпоративов и в IT-сфере, где делаю их для своих коллег.

Думаю, именно первый серьезный опыт определяет многое. Я попала сразу в предновогоднее пекло. Нужно было организовать прием в роскошном отеле для крупной компании. Пришлось ориентироваться на ходу, а держалась я на энтузиазме и адреналине. Ближе к ночи мне впервые за вечер удалось перекусить, но главное – гости остались довольны. Тогда я ощутила небывалый подъем и поняла: эта работа по мне.

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Почти не сплю

Сезон корпоративов начинается с марта и длится до конца года, но самый активный период – ноябрь и декабрь. В это время я практически не сплю и редко появляюсь дома.

В организации корпоратива главное – понять цель заказчика. Например, устроить отдых, нацеленный на то, чтобы работники стали лояльнее по отношению к руководству.

Некоторые сотрудники приходят на вечеринку чтобы просто поесть и выпить, но не догадываются, что у начальства есть свои планы.

Также важно объяснить клиенту, на что мы тратим деньги, продав услуги подороже и применив все свои навыки презентации.

Нервотрепка начинается, когда нужно найти подрядчиков, все организовать и пережить сам день мероприятия. Например, если оно начинается в 12 дня, то на площадку я должна приехать к 6 утра и проконтролировать каждую мелочь, вплоть до погоды. Рабочий день может закончиться в 4 часа утра.

Всегда необходимо иметь план «Б» и «С». Мало ли, что пойдет не так. Также важно проследить за таймингом, ведь время артистов – это деньги, а в конце – за вывозом оборудования.

Но и это не все. Завершающий этап – это сбор отзывов о вечеринке. Если общая оценка не менее 4,6 баллов из 5, то она прошла удачно. Если же event-менеджер организует корпоративы для своей фирмы, то это дополнительная ответственность.

Очень раздражает, когда к тебе подходит коллега и заявляет, что торт был невкусным, хотя ты организовала мероприятие на сотню человек.

Приходится держать себя в руках, чтобы не нарубить, и пообещать исправить недочет в следующем году.

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Привычка к стрессу

Главное качество – быть максимально гибким и подстраиваться под людей. Ты отключаешь свою личность на время работы. У тебя может быть тоска на душе, но на лице всегда должна сиять улыбка. Также нужно разбираться в психологии, быть ответственным и стрессоустойчивым.

Самая популярная тема для обсуждения у event -менеджеров перед Новым годом: кто какие успокоительные пьет. Порой не спишь по две недели, трясутся руки. Но со временем привыкаешь и уже не можешь жить без стресса и постоянной занятости.

Я спасаюсь от стресса слезами: можно пойти в уборную поплакать, сбросить напряжение, а потом продолжить работу. Кто-то занимается спортом или делает восстанавливающие процедуры.

Нередко что-то срывается в последний момент. Был случай, когда за три дня до мероприятия просто закрыли площадку, а подрядчик меня не уведомил об этом. Клиентка страшно истерила, я постоянно ее успокаивала, а потом клала трубку и рыдала. Но в итоге решила проблему – если не опускаешь руки, то все равно выплывешь.

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Алкоголь и скорая помощь

Алкоголь на корпоративах, конечно, создает проблемы. На любом мероприятии находится пара человек, которые будут конфликтовать, иногда дело доходит до драки. Люди могут не общаться в обычной жизни, но после пары шотов становятся врагами – или наоборот.

Многие признаются друг другу в любви, а потом уходят вместе – это тоже классическая история.

Мы стараемся заранее договориться об охране – я довольно хрупкая, можно и со сломанным носом уйти.

Если корпоратив предполагает более 100 гостей, мы заказываем на всякий случай карету скорой помощи и держим под рукой номера экстренных служб.

Случаются и забавные вещи. Кто-то пытается броситься в торт. Директор подшофе может начать приставать к сотруднице или выдает по десять тостов своим подчиненным.

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Странные запросы

Главное – не работать по избитому сценарию, если на этом не настаивает клиент. Чем больше свежих идей, тем больше заказов. Даже скучный светский формат можно интересно обыграть – пригласить арфисток и балерин.

Выполни одно странное желание клиента – и парад высокооплачиваемых мероприятий на несколько лет вперед тебе обеспечен.

В работе можно столкнуться с эксцентричными запросами. Например, директор банка хотел, чтобы на Новый год Дед Мороз и Снегурочка за час обошли 15 этажей и раздали каждому сотруднику мандарины. Пришлось доказывать ему, что это физически невозможно. С тем же успехом заказчик может потребовать, чтобы в конце вечера за ним прилетел вертолет.

Но я смотрю на своих клиентов как на обычных людей, со своими плюсами и минусами. Это помогает мне выполнять свою работу и зарабатывать деньги.

Оплата зависит от места работы, стажа и бюджета мероприятия. Средний оклад составляет от 60 до 80 тысяч рублей, но потолка нет. Доход от отдельного мероприятия может достигать от 30 до 300 тысяч рублей и выше.

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Сколько стоят онлайн-корпоративы

Стоимость мероприятия зависит от количества людей, запросов и бюджета компании. Она может варьироваться от 200 тысяч до 20 миллионов рублей.

В последнее время появилась мода проводить корпоративы в фестивальном формате с открытыми зонами для развлечений, где каждый может выбрать активность по вкусу: лаунж-зона, танцпол, сцена с музыкантами и какие-то фишки вроде VR-развлечений. Это мероприятия с большими бюджетами.

Хотя офлайн-корпоративы все еще проводятся, у некоторых компаний угас энтузиазм из-за пандемии. Крупные компании отказались от этой идеи в пользу онлайн-мероприятий.

Один из ведущих трендов новогодних корпоративов в 2020 году – игровой формат.

Есть различные гейм-конторы, которые придумали игры, схожие с Minecraft или Sims, где создаются целые онлайн-платформы для сотрудников и их будущего корпоратива. Там полностью прорисовывается дизайн ландшафта и персонажей, а играть в такую игру можно всем коллективом в режиме реального времени. Это может быть поиск сокровищ на неизведанной планете, гонки или катание на катке.

Правда, цены на такое удовольствие заоблачные и начинаются от 1 миллиона рублей.

В финансовом плане наша сфера сильно пострадала из-за коронавируса: доход многих организаторов упал как минимум на 50%. Некоторые буквально рвут на себе волосы, потому что не могут найти заказы. Но даже в пандемию мы не остались совсем без работы: на рынке ищут тех, кто организует удаленные форумы и вебинары.

Больше, чем организаторы, страдают ведущие корпоративов – их доход сильно упал, а некоторым тяжело перестроиться на новый формат и работать дистанционно. Онлайн-мероприятия стоят дешевле, ведущий теряет до 50% привычного гонорара за шоу, а медийная личность – около 30%. Артистам тоже приходится нелегко.

Сейчас я в основном организую онлайн-мероприятия. Механизм схож – это те же административные функции, работа с подрядчиками никуда не делась.

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Перенос корпоративов на год

Большинство крупных компаний переносят корпоративы на следующий год, то есть планируют провести один корпоратив в 2021 году, но с двойным размахом. Некоторые отказались от уже арендованных площадок под мероприятия из-за растущего числа заболевших. В компании, где я работаю, решили поступить так же.

У нас никто не жаловался, что им не дадут отдохнуть и повеселиться. Мы провели опрос: люди сами не хотят офлайн-мероприятия и опасаются заболеть.

У нас пройдет награждение лучших сотрудников премией в режиме онлайн, а дипломы и подарки будут высланы по почте и курьерской доставкой. Некоторые фирмы дарят скидки в крупных сервисах по доставке еды.

Есть и другие варианты, как провести онлайн-корпоратив. Создается небольшой интерфейс с анимациями, например, в атмосфере бара, можно даже нанять ведущего и прописать сценарий. Есть компании, специализирующиеся на арт-вечеринках, которые предлагают привезти на дом каждому сотруднику бокс с красками и прочими принадлежностями и провести мастер-класс онлайн. Еще одна идея – онлай-квиз.

Офлайн-корпоративы проводятся, но их очень мало. Кто-то проводит мероприятия тайно или вывозит людей отделами по 50 человек, как было летом, когда был спад заражения. В любом случае приходится соблюдать меры предосторожности: люди носят маски и перчатки, стараются не скапливаться большими группами и соблюдают социальную дистанцию.