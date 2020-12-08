РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 дек. Пожарные потушили возгорание в жилом доме в деревне Северово подмосковного Подольска, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«7 декабря в 21:09 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Северово Подольска. В 23:11 возгорание ликвидировали. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекали три единицы техники и 12 человек.