РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 дек. В Единой дежурно-диспетчерской службе подмосковных Люберец во время новогодних праздников могут увеличить количество операторов на смене, сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

Во вторник он проверил работу ЕДДС в условиях пандемии.

«Во время пандемии происходят разные ситуации, я на связи с ЕДДС-112. Жители округа могут обратиться по вопросам, связанным с вызовом скорой помощи, недомоганием в данную службу, и им помогут. Всего в каждой дежурной бригаде работают по семь диспетчеров, в праздники из-за увеличения количества обращений могут усилить смену и добавить восьмого оператора при необходимости», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что по данным на 10:00 вторника в службу уже поступило 2,1 тысячи звонков с начала суток. Ружицкий отметил, что порядка 70% из них касаются вопросов, связанных со здоровьем.

Всего в ЕДДС-112 округа работают 47 человек.

«Переходящий кубок Московской области как у лидеров пока находится у нас - по итогам 2019 года мы заняли первое место в регионе и в Центральном федеральном округе. В этом году первой стала ЕДДС Балашихи, на втором месте - ЕДДС Одинцова. Третье место заняли Люберцы», - подчеркнул директор службы-112 в округе Виталий Богданов.

Он пояснил, что в ЕДДС Люберец всегда поступает много звонков. Служба полностью готова к принятию и обработке вызовов от жителей.

Также в Подмосковье заработала бесплатная горячая линия по коронавирусу по короткому номеру 122, этот единый телефонный номер вводится в регионах страны по поручению президента РФ Владимира Путина. Жители могут вызвать врача на дом при подозрении на коронавирус, дистанционно оформить больничный, оповестить о прибытии из-за границы, узнать о соцвыплатах или доставке продуктов и лекарств. Колл-центр работает по будням с 07:00 до 20:00, по субботам – с 08:00 до 13:00.