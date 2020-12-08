РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 дек. Пробка протяженностью более 5 километров образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске во вторник утром, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Затор на Волоколамском шоссе при движении из области начинается в районе Ново-Никольской улицы, и затруднения сохраняются до пересечения с Пушкинской улицей.

Кроме того, затруднено движение на Новорижском шоссе от ТРЦ «Рига Молл» до съезда на МКАД, здесь протяженность пробки более 6,2 километра.