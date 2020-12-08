РИАМО - 8 дек. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в подмосковной Шатуре после гибели младенца, упавшего с кровати, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 6 декабря 2020 года в квартире, расположенной в одном из поселков Шатуры, обнаружено тело двухмесячного младенца с повреждением грудной клетки и шеи. Установлено, что младенец упал со второго яруса двухярусной кровати на пол», - говорится в сообщении.

Сразу после падения ребенок был жив, мать уложила его спать. Ночью женщина обнаружила, что младенец не подает признаков жизни.

Следователи устанавливают все обстоятельства, приведшие к гибели ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъяты медицинские документы младенца.