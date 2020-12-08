РИАМО - 8 дек. МВД России постановило, что отказать в приеме экзамена на права могут в том случае, если автошколы не передадут сведения о своих учениках в полицию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Информацию об учениках автошколы должны предоставить не позднее пяти рабочих дней с момента начала обучения.

«Также отказ может поступить в случае отсутствия у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, приостановления, аннулирования или прекращения действия лицензии», — отмечается в материале.

При отказе из-за невыполнения требований МВД направит в автошколу заказное письмо, в котором обоснует причины отказа.

В декабре в России вступил в силу приказ, который вносит изменения в водительские удостоверения и ПТС. В ПТС теперь будут вносить данные о сроках государственной регистрации, технически допустимой массе автомобиля и числе сидячих мест.​​