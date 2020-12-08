РИАМО - 8 дек. Столичные спасатели освободили утку, которая вмерзла в лед на Химкинском водохранилище, после спасения птицу доставили в центр реабилитации, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

Инцидент произошел в районе поисково-спасательной станции «Левобережная». О замерзающей птице 7 декабря сообщила жительница Москвы.

«Дежурная смена ПСС «Левобережная» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провела разведку и обнаружила в 25 метрах от берега птицу, застрявшую между льдинами и примерзшую к ним», - говорится в сообщении.

Спасателям удалось освободить утку. Они доставили ее на берег, где их встретила заявитель и волонтер из центра реабилитации животных в Яхроме.