РИАМО - 8 дек. В столице для зимнего отдыха обустроили 125 зон, там можно погулять с детьми, покататься на лыжах, коньках и санках, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

В центре Москвы обустроили пять зон, на севере – 14, на северо-востоке – 15, на востоке – 18, на юго-востоке – восемь, на юге – 13, на юго-западе – 13, на западе – 14, на северо-западе – 16, в Зеленограде – четыре, а в новой Москве – пять.

«Для обеспечения безопасности на акватории столицы в Московской городской поисково-спасательной службе на водных объектах проведена специальная подготовка 350 сотрудников с отработкой приемов спасения пострадавшего из ледяной полыньи и оказания первой помощи», — отмечается в материале.

На круглосуточном дежурстве на всех поисково-спасательных станциях находятся суда на воздушной подушке «Славир» и «Хивус».

Каждый день спасатели патрулируют зоны отдыха и напоминают горожанам о соблюдении правил безопасности, особенно детям, которые находятся у воды без взрослых.

За прошедшие выходные зоны отдыха Москвы посетили более 3 тысяч отдыхающих, 98 рыбаков и 41 купающийся.

Сотрудники ГКУ «МГПСС» провели 327 патрулирований у водоемов, 630 профилактических бесед с нарушителями правил безопасности на воде.