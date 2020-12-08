РИАМО - 8 дек. Подмосковное УФАС России признало индивидуального предпринимателя недобросовестным участником аукциона, проводимого территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

«Согласно представленным сведениям, индивидуальный предприниматель, признанный победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, заявил об отказе от заключения договора», — отмечается в материале.

Отказ индивидуального предпринимателя от заключения договора подтвержден представленными ТУ Росимущества в Московской области документами. Индивидуальный предприниматель в рассмотрении обращения участия не принимал и позицию ведомства не опроверг.

Таким образом, УФАС России по Московской области признало, что сведения в отношении индивидуального предпринимателя подлежат включению в реестр недобросовестных участников аукциона.​