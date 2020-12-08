РИАМО - 8 дек. Московское областное УФАС России выявило нарушения при определении поставщика с помощью электронного аукциона на летнее содержание внутриквартальных дорог, тротуаров, контейнерных площадок поселения Удельная Раменского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В управление УФАС России по Подмосковью поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия комиссии по осуществлению закупок МКУ «Территориальное управление «Удельная» и МКУ «Центр закупок» Раменского округа.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отказали индивидуальному предпринимателю в допуске к участию в электронном аукционе», - говорится в сообщении.

В УФАС пришли к выводу, что действия учреждений были неправомерными. Таким образом, жалоба индивидуального предпринимателя признана обоснованной.

Управление УФАС России по Московской области выдало МКУ «Территориальное управление «Удельная» и МКУ «Центр закупок» Раменского городского округа обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.​