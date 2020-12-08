РИАМО - 8 дек. Депутаты подмосковной Электростали избрали главой городского округа Инну Волкову, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.
«Седьмого декабря 2020 года в городском округе Электросталь Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования избрана Волкова Инна Юрьевна», - говорится в сообщении.
Глава городского округа Электросталь избирается местным советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Глава муниципалитета также возглавляет местную администрацию.
В июне этого года Владимир Пекарев по собственному желанию покинул пост главы Электростали, временно исполняющей полномочия главы стала первый заместитель главы администрации городского округа Инна Волкова.
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