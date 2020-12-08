РИАМО - 8 дек. Ночь на вторник стала самой холодной в Москве и Московской области с начала зимы, температура воздуха почти достигла отметки в минус 10 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодняшняя ночь в Московском регионе стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха составила 9,6 градуса мороза», - сказал Тишковец.

Он отметил, что в целом такие показатели являются нормой для Московского региона в начале декабря.​

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается погода без осадков с температурой до минус 7 градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 768 миллиметров ртутного столба.