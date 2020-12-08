РИАМО - 8 дек. В столице за минувшие сутки 5532 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся превысило 501 тысячу, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403», — отмечается в сообщении.

Чтобы подтвердить отсутствие у пациента Covid-19, медики проводят специальные исследования. При выписке врачи дают необходимые рекомендации.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами. У потенциального донора не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.

Подробнее узнать о возможности стать донором или волонтером можно по номеру телефона: 8 (495) 870-45-16. Горячая линия работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

В Москве зарегистрирован 654 841 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в столице скончались 9496 человек, в том числе за прошедшие сутки умер 71 пациент с Covid-19.

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Текстовая трансляция

8 ДЕКАБРЯ

- В столице за минувшие сутки 5532 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403.

- Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице может пойти на спад после Нового года. В первые 10 дней января нет большого скопления людей в метро и офисах, социальные контакты ослабляются.

- В Москве за прошедшие сутки умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9496 человек с Covid-19.