РИАМО - 8 дек. В подмосковном Клину задержали двоих жителей Тверской области в возрасте 21 года и 22 лет, подозреваемых в покушении на кражу автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что поздно ночью один из злоумышленников, используя устройство для проворота замка и гаечный ключ, пытался похитить автомашину иностранного производства. Второй тем временем следил за окружающей обстановкой», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Когда злоумышленник увидел сотрудников патрульно-постовой службы, он предупредил подельника. Мужчины попытались скрыться, но их задержали.

По словам Петровой, в ходе личного досмотра у правонарушителей были обнаружены и изъяты предметы, используемые при совершении преступления, а также блок для запуска двигателя.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 158 УК РФ «Кража».

Фигурантов дела суд заключил по стражу. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других противоправных деяний.