РИАМО - 8 дек. Заявки на совместный технологический конкурс Московского инновационного кластера и пекинского научного парка «Чжунгуаньцунь» можно будет подать с 18 января 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

В начале осени Московский инновационный кластер и пекинский научный парк «Чжунгуаньцунь» подписали партнерское соглашение. Накануне мэр столицы Сергей Собянин и мэр Пекина Чэнь Цзинин утвердили программу сотрудничества Москвы и Пекина на 2021-2023 годы.

«Совместный конкурс поспособствует выходу российских стартапов на китайский рынок», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что это даст отечественным компаниям новые возможности для развития и тестирования решений в сфере инноваций.

Принять участие в конкурсе могут российские компании, работающие в следующих областях: программное и аппаратное обеспечение, индустрия 4.0 (промышленность с использованием цифровых и сквозных технологий), новые материалы и источники энергии, биомедицинские технологии, спорт, креативные индустрии.

Потенциальные участники должны быть прибыльными, у них должна быть оформлена интеллектуальная собственность и отсутствовать продажи в Китае.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, планируется собрать более 600 заявок. Из них отберут 60 компаний, которые поедут в Китай со своими проектами. В Пекине отберут лучших, эти компании получат денежное вознаграждение и пройдут интенсивную программу, чтобы выйти на рынок Китая.

Подведение итогов конкурса в России состоится в октябре следующего года на форуме «Открытые инновации». На мероприятии будут присутствовать 18 компаний-победителей из Китая, который хотят выйти на рынок РФ.