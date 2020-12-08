РИАМО - 8 дек. Игрок сборной России по футболу Артем Дзюба отреагировал в соцсетях на результаты жеребьевки отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, сообщает Газета.ru.

Национальная команда России сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

«Боевая группа», — написал спортсмен в своем Instagram-аккаунте.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отметил, что для отборочного турнира должны быть запасные планы по игре, чтобы не повторилась ситуация, как с Сербией на ЧМ-2018.​​