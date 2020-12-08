РИАМО - 8 дек. На этой неделе жители столицы могут снова присоединиться к культурной программе в онлайн-формате, которую подготовили городские библиотеки, музеи и парки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во вторник можно послушать лекцию о советской и российской актрисе театра и кино Алисе Фрейндлих. <…> Запись лекции «Несравненная, необыкновенная: Алиса Фрейндлих» станет доступна для всех желающих на YouTube-канале Центральной библиотеки №21», - говорится в сообщении.

Девятого декабря на странице библиотеки №44 имени В. Г. Короленко в Facebook расскажут о творчестве знаменитого художника Винсента Ван Гога. Десятого декабря участники мастер-класса «Рукоделие, или как его там» научатся шить мягкие новогодние украшения. Трансляция пройдет в социальных сетях Парка Горького.

Одиннадцатого декабря парк «Ходынское поле» научит развивать аккаунт в Instagram. Экскурсию в онлайн-формате по усадьбе Валуево проведет 12 декабря библиотека №187.

Кроме того, 13 декабря культурный центр «Москвич» покажет спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» на своем YouTube-канале.