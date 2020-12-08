РИАМО - 8 дек. На этой неделе жители столицы могут снова присоединиться к культурной программе в онлайн-формате, которую подготовили городские библиотеки, музеи и парки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Девятого декабря на странице библиотеки №44 имени В. Г. Короленко в Facebook расскажут о творчестве знаменитого художника Винсента Ван Гога. Десятого декабря участники мастер-класса «Рукоделие, или как его там» научатся шить мягкие новогодние украшения. Трансляция пройдет в социальных сетях Парка Горького.
Одиннадцатого декабря парк «Ходынское поле» научит развивать аккаунт в Instagram. Экскурсию в онлайн-формате по усадьбе Валуево проведет 12 декабря библиотека №187.
Кроме того, 13 декабря культурный центр «Москвич» покажет спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» на своем YouTube-канале.
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