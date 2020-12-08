РИАМО - 8 дек. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице может пойти на спад после Нового года при строгом соблюдении профилактических мер, сообщает «Вечерняя Москва».

Онищенко отметил, что в первые 10 дней января нет большого скопления людей в метро и офисах, социальные контакты ослабляются. Однако беспокойство вызывают массовые перелеты на праздники в другие страны.

«Мы все помним, к каким печальным последствиям это привело летом. Тем не менее деловые поездки внутри страны я бы не останавливал, но при учете соблюдения определенных требований», — сказал Онищенко.

По его словам, пассажиры должны предоставлять справку о вакцинации от коронавируса, либо о перенесенном заболевании.

Также Онищенко предложил не отменять кремлевские елки для детей, но обеспечить там строгое соблюдение мер профилактики коронавируса.

«Впрочем, полагаю, здесь будут действовать по принципу «как бы чего не вышло», и детей на елки все равно не пустят, хотя, на мой взгляд, их вполне можно было бы собрать», — объяснил врач.​

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Текстовая трансляция

8 ДЕКАБРЯ

- В столице за минувшие сутки 5532 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403.

- Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице может пойти на спад после Нового года. В первые 10 дней января нет большого скопления людей в метро и офисах, социальные контакты ослабляются.

- В Москве за прошедшие сутки умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9496 человек с Covid-19.