РИАМО - 8 дек. В Московской области с 30 ноября по 4 декабря на торги выставлено 34 объекта, из них 18 на электронных аукционах и 16 – на «молоточных» аукционах, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Например, можно стать обладателем нежилого помещения площадью 86,6 квадратного метра с земельным участком площадью 1563 квадратных метра в городском округе Коломна», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что можно взять в аренду нежилое помещение под свободную деятельность площадью 21,7 квадратного метра в городском округе Люберцы, приобрести земельный участок площадью 600 квадратных метров для индивидуального жилищного строительства в городском округе Воскресенск.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.