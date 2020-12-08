РИАМО - 8 дек. Аудиоэкскурсии по Капотне, Савелкам и другим районам столицы появились на платформе «Я шагаю по району», пешие прогулки длятся не более 2,5 часов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проект «Я шагаю по району» стартовал в середине сентября. <…> С момента запуска аудиоэкскурсии прослушали более 4,5 тысяч москвичей», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Аудиогиды были озвучены артистами городских театров. Среди них Михаил Хомяков и Марианна Шульц из Московского театра Олега Табакова.

Например, прогулка по району Преображенское займет два часа с рассказом о театрально-концертном зале «Дворец на Яузе» и особняке купца Носова, который построили в начале ХХ века.​

Чтобы послушать экскурсию, надо скачать приложение, для этого следует зайти на сайт проекта. На карте можно выбрать маршрут по названию или локации.