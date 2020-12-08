РИАМО - 8 дек. Аудиоэкскурсии по Капотне, Савелкам и другим районам столицы появились на платформе «Я шагаю по району», пешие прогулки длятся не более 2,5 часов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Аудиогиды были озвучены артистами городских театров. Среди них Михаил Хомяков и Марианна Шульц из Московского театра Олега Табакова.
Например, прогулка по району Преображенское займет два часа с рассказом о театрально-концертном зале «Дворец на Яузе» и особняке купца Носова, который построили в начале ХХ века.
Чтобы послушать экскурсию, надо скачать приложение, для этого следует зайти на сайт проекта. На карте можно выбрать маршрут по названию или локации.
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