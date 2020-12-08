РИАМО - 8 дек. Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский предупредил жильцов многоквартирных домов в РФ, что с начала 2021 года их коснутся не менее 10 нововведений, сообщает «Прайм».

С 1 января следующего года вступает в силу постановление правительства от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

«С нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания», — сказал Кричевский.

Он объяснил, что таким образом можно запретить пользоваться плитой до ее диагностики за счет владельца.

Кроме того, на балконах и лоджиях нельзя будет оставлять без присмотра свечи и непотушенные сигареты. По новым правилам решетки на окнах подвалов должны открываться. Пожарные службы могут заинтересоваться решетками на первых этажах, особенно при указании их как эвакуационного выхода.

Согласно статье 20.4 КоАП РФ, за нарушение данных правил можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Если при этом будет нанесен вред здоровью других людей, то будут применяться санкции статьи 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

С начала года также будет необходимо, чтобы все аварийные и эвакуационные выходы открывались без ключа. Выходы можно снабдить запорной арматурой с дистанционным управлением.

По словам эксперта, несмотря на нововведения, люди, которые живут в домах, эксплуатирующихся не более 20 лет, могут быть спокойны. Принципиальных изменений для жильцов нет, отдельных массовых проверок не планируется.​​