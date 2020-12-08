РИАМО - 8 дек. С 30 ноября по 4 декабря в Московской области состоялось 38 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Например, в Орехово-Зуевском городском округе на торгах по продаже нежилого здания площадью 1733,2 квадратного метра с земельным участком площадью 1,8 тысячи квадратных метров на лот претендовало пять участников», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данном аукционе итоговая цена превысила стартовую в 2 раза.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области.