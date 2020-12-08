РИАМО - 8 дек. Врачи и медсестры коронавирусной больницы в столичной Коммунарке получили 420 «добрых бейджей» со своими фотографиями, так пациенты смогут увидеть лица медиков, скрытые за защитными костюмами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Акция с вручением бейджей прошла 7 декабря. Выполненные волонтерами снимки отличаются цветами. Например, зеленые предназначены для медбратьев и медсестер, а красные – для врачей.
В акции «Добрые бейджи» принимают участие специалисты 20 столичных больниц. Всего бейджи получили 3 тысячи человек.
Акцию проводит проектный офис «Молодежь Москвы». Присоединиться и стать волонтером-фотографом можно, сообщив о своем желании на страницах организации в соцсетях.
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