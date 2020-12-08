РИАМО - 8 дек. Врачи и медсестры коронавирусной больницы в столичной Коммунарке получили 420 «добрых бейджей» со своими фотографиями, так пациенты смогут увидеть лица медиков, скрытые за защитными костюмами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Добрые бейджи» уменьшают психологическую нагрузку на пациента, он чувствует себя более защищенным и понимает, что под костюмом находится реальный человек, <…> который стремится ему помочь», — сказал врач-реаниматолог больницы в Коммунарке Андрей Быков.

Акция с вручением бейджей прошла 7 декабря. Выполненные волонтерами снимки отличаются цветами. Например, зеленые предназначены для медбратьев и медсестер, а красные – для врачей.

В акции «Добрые бейджи» принимают участие специалисты 20 столичных больниц. Всего бейджи получили 3 тысячи человек.

Акцию проводит проектный офис «Молодежь Москвы». Присоединиться и стать волонтером-фотографом можно, сообщив о своем желании на страницах организации в соцсетях.