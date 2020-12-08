РИАМО - 8 дек. Группа «Эталон» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома «Счастье на Пресне» на Красногвардейском бульваре в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«Односекционный монолитный жилой дом имеет переменную этажность (от 16 до 19 этажей), в здании 79 квартир общей жилой площадью порядка 5,4 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.
Новостройку отличает высокий класс энергоэффективности и потолки в квартирах высотой до 5,1 метра.
На прилегающей к жилому дому территории застройщик высадил кустарники, устроил цветники и газоны, установил малые архитектурные формы.
Кроме того, во дворе оборудованы детская игровая и спортивная площадки, а также место для тихого отдыха.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии