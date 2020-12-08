РИАМО - 8 дек. Группа «Эталон» получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома «Счастье на Пресне» на Красногвардейском бульваре в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Односекционный монолитный жилой дом имеет переменную этажность (от 16 до 19 этажей), в здании 79 квартир общей жилой площадью порядка 5,4 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Новостройку отличает высокий класс энергоэффективности и потолки в квартирах высотой до 5,1 метра.

На прилегающей к жилому дому территории застройщик высадил кустарники, устроил цветники и газоны, установил малые архитектурные формы.

Кроме того, во дворе оборудованы детская игровая и спортивная площадки, а также место для тихого отдыха.