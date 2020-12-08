РИАМО - 8 дек. В Московской области с 30 ноября по 4 декабря в торгах по аренде земельных участков принял участие 61 человек, в электронных аукционах по аренде имущества приняли участие 6 человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«Например, в Одинцовском городском округе на торгах по аренде земельного участка площадью 1,2 тысячи квадратных метров на лот претендовало 11 участников, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 11 раз», - сказал собеседник агентства.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.