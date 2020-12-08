РИАМО - 8 дек. В 2020 году резиденты технополиса «Москва» инвестировали в развитие производства лекарств в пять раз больше средств по сравнению с прошлым годом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Вложения высокотехнологичных предприятий <…> в этом году выросли более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом и превысили 4 миллиарда рублей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая доля вложений представителей особой экономической зоны в это направление за девять месяцев года достигла 81%.

Всего инвестиции в фармацевтическую промышленность столицы за девять месяцев 2020 года составили 4,89 миллиарда рублей.

Семь фармацевтических производств технополиса «Москва» заняты созданием препаратов для использования при онкологических, аутоиммунных и других заболеваниях.

Четвертая часть объема инвестиций в производство электронных изделий и компьютеров в столице также приходится на резидентов технополиса «Москва».