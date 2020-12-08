РИАМО - 8 дек. В текущем году свыше 1,2 тысячи начинающих предпринимателей обучились по программе «Онлайн-акселератор МБМ» в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Первые вебинары по программе начались в мае, а на сегодняшний день в онлайн-акселераторе занимаются свыше 300 человек из четвертого потока.
«Это отличная возможность для тех, кто хочет начать свое дело и привлечь инвестиции. Бизнесмены, сотрудники инновационных центров, педагоги ведущих вузов и инвесторы рассказывают слушателям, как сделать стартап-проект успешным. Присоединиться к занятиям могут все желающие», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.
Среди наставников и преподавателей курса в столичной образовательной программе — директор по стратегии и анализу компании Mail.Ru Group Александр Горный, бывший гендиректор и акционер компании Gett Владимир Маринович, директор бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Михаил Эрман и другие.
Опытные наставники в рамках программы обучения проверяют практические задания, выставляют баллы, а также дают рекомендации по развитию предпринимательского проекта.
По его словам, с момента старта акселератора в Москве 12 основателей стартапов получили предложения от инвесторов.
В список финалистов программы «Онлайн-акселератор МБМ» вошли фирмы и компании, работающие в сферах услуг, производства, охраны труда, образования и медицины.
Онлайн-акселератор запущен командой ГБУ «Малый бизнес Москвы». Все желающие могут подать заявку на обучение до 21 декабря по ссылке: https://mbm.mos.ru/accelerator. Последняя сессия в текущем году пройдет 28 декабря.
В рамках обучающего курса столичные бизнесмены могут узнать, как проработать предпринимательскую идею, собрать команду сотрудников, найти деловых партнеров и клиентов. В каждом модуле программы предусмотрены видеоуроки продолжительностью до 10 минут.
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