РИАМО - 8 дек. В текущем году свыше 1,2 тысячи начинающих предпринимателей обучились по программе «Онлайн-акселератор МБМ» в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Первые вебинары по программе начались в мае, а на сегодняшний день в онлайн-акселераторе занимаются свыше 300 человек из четвертого потока.

«Это отличная возможность для тех, кто хочет начать свое дело и привлечь инвестиции. Бизнесмены, сотрудники инновационных центров, педагоги ведущих вузов и инвесторы рассказывают слушателям, как сделать стартап-проект успешным. Присоединиться к занятиям могут все желающие», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Среди наставников и преподавателей курса в столичной образовательной программе — директор по стратегии и анализу компании Mail.Ru Group Александр Горный, бывший гендиректор и акционер компании Gett Владимир Маринович, директор бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Михаил Эрман и другие.

Опытные наставники в рамках программы обучения проверяют практические задания, выставляют баллы, а также дают рекомендации по развитию предпринимательского проекта.

«Участники, которые по итогам обучения набирают больше всего баллов, получают возможность представить свои проекты на инвестиционной сессии и таким образом привлечь финансирование», — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

По его словам, с момента старта акселератора в Москве 12 основателей стартапов получили предложения от инвесторов.

В список финалистов программы «Онлайн-акселератор МБМ» вошли фирмы и компании, работающие в сферах услуг, производства, охраны труда, образования и медицины.

Онлайн-акселератор запущен командой ГБУ «Малый бизнес Москвы». Все желающие могут подать заявку на обучение до 21 декабря по ссылке: https://mbm.mos.ru/accelerator. Последняя сессия в текущем году пройдет 28 декабря.

В рамках обучающего курса столичные бизнесмены могут узнать, как проработать предпринимательскую идею, собрать команду сотрудников, найти деловых партнеров и клиентов. В каждом модуле программы предусмотрены видеоуроки продолжительностью до 10 минут.