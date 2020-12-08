РИАМО - 8 дек. В ресторане рэп-исполнителя Моргенштерна KAIF provenance в центре Москвы выявили нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции, заведению грозит штраф до 1 миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток, сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Сергей Михайлов.

ОАТИ проводит серию проверок для выявления нарушителей антиковидных мер, в том числе инспекторы отслеживают информацию в СМИ и социальных сетях.

«В ходе указанного мониторинга 7 декабря выявлены нарушения посетителями ресторана KAIF provenance на Большой Дмитровке, совладельцем которого является певец Моргенштерн. Нарушения были зафиксированы в ходе празднования дня рождения популярного тик-токера и певца Дани Милохина. В ходе мероприятия нарушался масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социального дистанцирования», — сказал Михайлов.

Сведения о нарушениях переданы в столичное управление Роспотребнадзора. Ведомство решит вопрос о приостановке деятельности ресторана.

Также 6 декабря нарушения мер профилактики Covid-19 выявили в клубе Nice Bar на Новом Арбате.

По словам Михайлова, на мероприятии «Большая вписка» в клубе в основном были школьники. Там находилось порядка 200 человек, поэтому соблюдать все санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования было невозможно.

За подобное нарушение предусмотрен штраф в 300 тысяч рублей. При нанесении ущерба здоровью человека грозит штраф до 1 миллиона рублей и приостановка деятельности заведения на 90 дней по решению суда.

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Текстовая трансляция

8 ДЕКАБРЯ

- В столице за минувшие сутки 5532 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403.

- Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице может пойти на спад после Нового года. В первые 10 дней января нет большого скопления людей в метро и офисах, социальные контакты ослабляются.

- В Москве за прошедшие сутки умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9496 человек с Covid-19.