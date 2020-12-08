РИАМО - 8 дек. Около 245 тысяч жителей столицы, которые являются пациентами льготных категорий, получили лекарства на дом с начала октября, препараты предоставляются бесплатно, ​сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Большая часть лекарственных препаратов предназначена для борьбы с диабетом и болезнями системы кровообращения. <…> В общей сложности пациентам выдано более 2,2 миллиона упаковок лекарств», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, лекарства доставляют пациентам социальные работники. Кроме того, при наличии рецепта их может получить родственник того, кто нуждается в препаратах. Их выписывают только по назначению врача, в том числе на продолжительный лечебный курс.

Доставка лекарств на дом позволяет снизить вероятность распространения Covid-19 среди горожан, которые относятся к группе риска.

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Текстовая трансляция

8 ДЕКАБРЯ

- В столице за минувшие сутки 5532 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403.

- Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице может пойти на спад после Нового года. В первые 10 дней января нет большого скопления людей в метро и офисах, социальные контакты ослабляются.

- В Москве за прошедшие сутки умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9496 человек с Covid-19.