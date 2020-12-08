РИАМО - 8 дек. Около 245 тысяч жителей столицы, которые являются пациентами льготных категорий, получили лекарства на дом с начала октября, препараты предоставляются бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По ее словам, лекарства доставляют пациентам социальные работники. Кроме того, при наличии рецепта их может получить родственник того, кто нуждается в препаратах. Их выписывают только по назначению врача, в том числе на продолжительный лечебный курс.
Доставка лекарств на дом позволяет снизить вероятность распространения Covid-19 среди горожан, которые относятся к группе риска.
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8 ДЕКАБРЯ
- В столице за минувшие сутки 5532 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403.
- Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице может пойти на спад после Нового года. В первые 10 дней января нет большого скопления людей в метро и офисах, социальные контакты ослабляются.
- В Москве за прошедшие сутки умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9496 человек с Covid-19.
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