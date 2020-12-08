РИАМО - 8 дек. С 30 ноября по 4 декабря комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 10 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета.

«Среди них закупка на реконструкцию канализационного коллектора в Сергиево-Посадском городском округе, а также закупка на строительство поликлиники на 600 посещений в городском округе Коломна», - сказал собеседник агентства.

При этом с 23 по 27 ноября комитет опубликовал пять закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.

В Подмосковье действует единый портал торгов Московской области, а также электронный магазин – информационный интернет-ресурс, созданный для автоматизации процесса проведения госзакупок малого объема в электронном виде.