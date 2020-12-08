РИАМО - 8 дек. В столице за прошедшие сутки умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии в городе скончались 9496 человек с Covid-19, сообщает оперативный штаб Москвы.

В городе зафиксировано 654 841 случай заражения коронавирусом, 495 871 человек победил инфекцию.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — отмечается в материале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система здравоохранения мегаполиса готова к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции. Регистрация на вакцинацию началась 4 декабря. Открыто 70 прививочных пунктов.​

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Текстовая трансляция

8 ДЕКАБРЯ

- В столице за минувшие сутки 5532 пациента выздоровели после коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 501 403.

- Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице может пойти на спад после Нового года. В первые 10 дней января нет большого скопления людей в метро и офисах, социальные контакты ослабляются.

- В Москве за прошедшие сутки умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе скончались 9496 человек с Covid-19.