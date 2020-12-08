РИАМО - 8 дек. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается погода без осадков, температура воздуха может опуститься до минус 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве от минус 4 до минус 2 градусов, по области - от минус 7 до минус 2 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 768 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что при такой погоде стоит более внимательно относиться к своему здоровью лицам с проблемами сердца и сосудов.