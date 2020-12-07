РИАМО - 7 дек. Актриса, народная артистка РСФСР Лариса Лужина заявила, что наклейки на гитарах, на некоторых из которых был изображен ее портрет, в 1960–70 годы были в определенной степени средством продвижения звезд, как и открытки с информацией об артистах, передает Nation News.

Образы на наклейках, которые в 1960–70 годы размещали на гитарах или на чемоданах, стали своеобразным символом эпохи. Актриса Лариса Лужина и певица Роксана Бабаян, чьи фото как раз были помещены на такие наклейки, рассказали о своем отношении к подобного рода популярности.

«Я как раз в это время снималась в ГДР, была популярна наша картина «Доктор Шлютер». Как-то раз в аэропорту шел парень-солдатик и был у него чемоданчик. Я иду за ним, смотрю, у него мое лицо — наклейка на чемодане», - сказала Лужина.

По ее мнению, тогда только таким образом можно было стать популярным, ведь не было интернета и соцсетей. Она позитивно отозвалась о такой практике, ведь на оборотной стороне всех открыток с советскими актерами было написано, в каком году он поступил в институт, когда закончил, в каких фильмах снимался, в каких годах картины были сняты.

«Актрисе было очень приятно, когда она видела свое изображение на наклейке, ведь это означало, что она работает не зря», - отметила Лужина.

Эстрадная певица и актриса, народная артистка России Роксана Бабаян не считает наклейки на гитары символом того времени.

«Мне кажется, это больше «попсовая ситуация». Я не могу это прокомментировать внятно, потому что я этого не понимаю. Это даже не какая-то символика. Мне кажется, это было такое время. Может быть, хотелось какой-то дополнительной картинки», - сказала Бабаян.

Он отметила, что та эпоха была непростой и «скудноватой».