РИАМО - 7 дек. Специалисты Главгосстройнадзора Подмосковья ответили за прошедшую неделю на 183 вопроса, которые поступили к ним от жителей посредством Единого центра управления регионом, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства Московской области.

«В основном жителей волновали вопросы незаконного строительства (56), содержания строительных площадок (29), информирования о ходе строительства (26), исполнения обязательств по ДДУ (12)», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он добавил, что самыми активными на прошлой неделе стали жители Химок, Балашихи и Ленинского городского округа.

72 вопроса от жителей поступили с портала «Добродел». По сравнению с предыдущим периодом количество обращений выросло на 23.