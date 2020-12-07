РИАМО - 7 дек. С ноября этого года Госадмтехнадзор Подмосковья отработал 627 заданий из подраздела «Земляные работы» приложения «Проверки Подмосковья», в его рамках предполагается оценка качества проведенных земляных работ и последующего благоустройства территории, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства Московской области.

«С начала ноября в регионе зафиксировано 2325 действующих ордеров на проведение земляных работ. В работе муниципальных образований находятся 1698 из них. Госадмтехнадзор проверил 627 завершенных заданий из числа поступивших в «Проверки Подмосковья». В ходе проверки выяснилось, что только 110 из проверенных «земляных» заданий выполнены корректно», - отметил начальник ведомства Олег Баженов.

Модерация завершенных заданий, которые поступили в мобильное приложение «Проверки Подмосковья», ведется надзорным ведомством из администраций муниципалитетов области.

Фото участка проведения земляных работ делается с геолокацией дважды – до начала работ и после. После того, как данные попадают в приложение, инспекторы ведомства оценивают качество выполненных действий.

Новый мобильный подраздел «Земляные работы» приложения «Проверки Подмосковья» работает с ноября 2020 года.