РИАМО - 7 дек. Полицейские Юго-Восточного округа Москвы задержали троих граждан по подозрению в хищении у пенсионера 900 тысяч рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В органы внутренних дел с заявлением о мошенничестве обратился 85-летний мужчина. Он пояснил, что по дороге в банк к нему подошел незнакомец и предложил подвезти до нужного адреса. Заявитель согласился и сел в машину, в салоне которой находились еще двое граждан», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что потом пошел в банк, а новые знакомые остались ждать на улице. Когда мужчина вернулся, они предложили помочь ему в пересчете денег, а затем подвезли до места жительства.

«Только дома потерпевший обнаружил, что вместо настоящих банкнот получил обратно пачки купюр так называемого «банка приколов», - отметил Волк.

Злоумышленников задержали, ими оказались двое безработных молодых людей и женщина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигурантов дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех фактов противоправной деятельности задержанных», – заключила Волк.