РИАМО - 7 дек. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области в рамках рейдов по предотвращению сброса твердых коммунальных отходов (ТКО) выявили 707 несанкционированных сбросов мусора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По итогам мероприятий составлено 628 протоколов, возбуждены административные дела. На месте устранено 481 нарушение», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что на штрафстоянку были помещены 20 автомобилей.

С 1 ноября инспекторами Госадмтехнадзора региона совместно с представителями ГИБДД и администраций муниципалитетов и других ведомств проведены рейды в 55 городских округах по 1065 адресам.