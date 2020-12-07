РИАМО - 7 дек. В рамках начавшегося зимнего спортивного сезона в Московской области все желающие могут отправиться на горнолыжный курорт, покататься на коньках и попробовать себя на лыжных трассах, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона​.

«Активный отдых – один из любимых видов досуга для жителей региона. В выходные и праздники многие семьи предпочитают проводить время на открытом воздухе, заниматься зимними видами спорта и укреплять здоровье. Физкультурно-спортивные объекты региона оснащены всем необходимым для безопасного и комфортного пребывания», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что спортивная инфраструктура Подмосковья ждет всех желающих в праздничные каникулы.

16 работающих горнолыжных курортов располагаются в городских округах Красногорск, Балашиха, Коломна, Дмитровский, Раменский и Серпухов. Все они оборудованы подъемниками, освещением, прокатами, пунктами горячего питания, кресельными канатными дорогами, а также гостиницами.

В 63 муниципальных образованиях Подмосковья открыто 785 спортивных площадок для катания на коньках, заливка площадок осуществляется только при соблюдении всех правил. Во-первых, необходимо наличие нужной высоты снежной «подушки», а во-вторых, устойчивая минусовая температура на улице не выше минус 5 градусов.

Также на территории региона располагаются 187 лыжных трасс, а наиболее популярные из них находятся в городских округах Истра, Серпухов, Дмитровский, Химки, Красногорск, Лыткарино, Одинцовский, Сергиево-Посадский, Дубна и других.