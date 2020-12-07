РИАМО - 7 дек. 13 декабря в режиме онлайн в Подмосковье состоится VII фестиваль мировой музыки «Пересекая время», начало в 14:00, прямая трансляция мероприятия будет вестись из Большого зала Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Авторы идеи проекта и художественные руководители фестиваля – заслуженные артисты России, лауреаты премии правительства Москвы в области литературы и искусства, лауреаты премии правительства России в области культуры, руководители Центра этнической музыки Московской областной филармонии Андрей и Михаил Ивановы», – говорится в сообщении.

Фестиваль «Пересекая время», который в текущем году пройдет онлайн, объединяет коллективы и солистов разных музыкальных жанров, направлений и стилей. Он представляет новые проекты Центра развития этнической музыки Московской областной филармонии и проводится ежегодно начиная с 2014 года.

Аранжировки на известные темы Джорджа Гершвина, который считается легендарным композитором XX века, были созданы специально для фестиваля.

Также в программе будут звучать хиты Moon River из кинофильма «Завтрак у Тиффани» Генри Манчини и «Розовая пантера» (из одноименной ленты). Еще в программу включены бразильская народная песня «Самба любви» и знаменитое Адажио Томазо Альбинони.

Участниками фестиваля станут артисты Московской областной филармонии, а именно солисты коллектива «Симфоджаз братьев Ивановых», руководители фестивалей Михаил и Андрей Ивановы, которые играют на фортепиано и контрабасе соответственно, финалист программы «Большой джаз» Денис Швытов, играющий на саксофоне, барабанщик Европейского масштаба Дмитрий Власенко.

В числе участников значатся и струнный квинтет Симфонического оркестра МОФ «Инструментальная капелла», солисты МОФ, а также оперные певцы, включая заслуженную артистку Республики Дагестан Алину Яровую (сопрано).

Фестиваль проводится в подмосковном Пушкине.

С 2014 года на фестивале выступали и зарубежные, и отечественные звезды мировой музыки. Так, участниками фестиваля становились государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Джеймс Уильямс (США), Игорь Скляр, Борис Андрианов и многие другие.